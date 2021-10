Calcio a 5, A2: le due squadre campane sono tra le protagoniste Il Benevento 5 è nelle zone alte, risale anche Sala Consilina che piazza un gran colpo di mercato

Dopo tre giornate nel girone C del campionato di serie A2 di calcio a 5 le formazioni campane impegnate possono ritenere positivo quanto ottenuto. Il Benevento 5 del direttore generale Antonio Collarile è andato addirittura oltre le più rosee aspettative con due successi nei primi due turni e il ko di Pomezia, unica squadra ancora a punteggio pieno, non può e non deve lasciare preoccupati. Il 6-1 è un risultato pesante per quanto visto in campo dato che i giallorossi erano sotto 2-1 nella ripresa e hanno subito tre gol in due minuti. Con i sei punti in cassaforte però si può pensare con grande ottimismo al secondo impegno casalingo, quello di venerdì, fischio d’inizio alle 20:30, quando al Palatedeschi arriverà l’Italpol. I romani sono reduci dal ko interno contro l’Active Network, mentre i tre punti che hanno in classifica sono frutto della vittoria ottenuta alla prima giornata contro l’Academy Pescara.

E’ reduce dal primo successo stagionale, invece, lo Sporting

Sala Consilina. La vittoria contro il Cus Molise per 5-1, con tripletta di Brunelli e le marcature di Bavaresco e Zancanaro, hanno dato morale alla truppa guidata da Cafu. I primi tre punti sono stati importanti dopo i ko contro Active Network e Benevento, ma ancora più importante può essere il colpo di mercato piazzato questa settimana.

E’ arrivato il brasiliano Felipe Alberton Manfroi, classe 1986, naturalizzato italiano per effetto delle origini venete di entrambi i genitori. Un rinforzo di grande livello che in questi giorni sta avendo il tempo per inserirsi negli schemi di Cafu visto che nel week end la squadra sosterrà un turno di riposo. Per rivedere in campo i salernitani con l’apporto del laterale brasiliano, bisognerà attendere la quinta giornata quando è in programma la difficile trasferta nella “tana” dell’attuale capolista la Fortitudo Pomezia, unica squadra ancora a punteggio pieno in un campionato molto equilibrato.