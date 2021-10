Volley, B1: ottimo avvio per le tre squadre campane San Salvatore, Arzano e Fiamma Torrese possono essere tra le protagoniste del girone F.

Si annuncia un torneo equilibratissimo nel girone F della serie B1 di pallavolo femminile. Sarà difficile trovare una padrona assoluta, ottima notizia per lo spettacolo. Nelle prime due giornate poche soprese e tante conferme. L’unica formazione a punteggio pieno, che non ha ancora perso un set, è la Sanitaria Sicom Messina, squadra capace di fare percorso netto e che sabato avrà il suo primo vero test probante in terra campana. Le siciliane saranno ospiti della Forex Olimpia San Salvatore Telesino che nelle prime due uscite ha vinto entrambe le volte, anche se nella trasferta a Terrasini, in provincia di Palermo, ha lasciato per strada un punticino non riscendo a chiudere il match in tre set ma imponendosi solo al tie-break dopo aver sciupato un doppio vantaggio. Quella di sabato a San Salvatore sarà una sfida che ci dirà di che pasta è fatta la squadra di coach Francesco Eliseo.

E’ partita bene anche la Fiamma Torrese, che nelle prime due uscite, ha raccolto altrettanti successi portando a casa cinque punti. La vittoria di sabato scorso a Cerignola è stata importantissima e nel prossimo turno, tra le mura amiche, si andrà a caccia del terzo successo contro Castellana Grotte. Buono anche l’avvio della Luvo Barattoli Arzano. Dopo la vittoria all’esordio per 3-0 contro l’ASD Desi Volley, le ragazze di coach Piscopo non sono riuscite a fare il bis in terra pugliese. A Meledugno, contro una squadra ben attrezzata per affrontare il torneo di B1, è arrivato un ko al quinto set che ha portato in dote un punticino utile per salire a quota quattro in classifica. Sabato sfida interna contro Cerignola, l’obiettivo è fare bottino pieno per non perdere troppo contatto con le zone alte della classifica.