Italrugby, due campani convocati per l'Autumn Nations Cup 2021 Crawley ha chiamato il veterano sannita Carlo Canna e l'esordiente partenopeo Alessandro Fusco.

Adesso è ufficiale: saranno due i campani impegnati nell’Autumn Nations Cup 2021. Si tratta di un veterano, Carlo Canna che contro la Nuova Zelanda se scenderà in campo festeggerà il caps numero 53, e di un esordiente assoluto come Alessandro Fusco. Il sannita, scuola IVPC Rugby Benevento e attuale numero 10 della Franchigia delle Zebre, è un punto fermo anche per il neo tecnico Kiran Crawley, mentre il napoletano Alessandro Fusco, scuola Amatori e attualmente in forza alle Fiamme Oro, sogna l’esordio che sicuramente arriverà in uno dei tre impegni in programma.

Il primo sarà con la Nuova Zelanda allo Stadio Olimpico di Roma sabato 6 novembre alle 14:00, mentre il 13 a Treviso andrà in scena allo stesso orario il match contro i “pumas” argentini. Per concludere l’Autumn Nations Cup 2021 ci sarà la gara contro l’Uuruguay, per altro prossimo avversario anche al Mondiale del 2023 in Francia, in programma alle 14 del 20 novembre al Lanfranchi di Parma.

Questi gli atleti convocati:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 14 caps)

Danilo FISCHETTI (Zebre Rugby Club, 12 caps)*

Ivan NEMER (Benetton Ruby, esordiente)

Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Marco RICCIONI (Saracens, 15 caps)

Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 11 caps)*

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Rugby Club 37 caps)

Epalahame FAIVA (Benetton Rugby, esordiente)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 6 caps)*

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 13 caps)*

Marco FUSER (Newcastle Falcons, 33 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 22 caps)

David SISI (Zebre Rugby Club, 15 caps)

Terza Linee

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 4 caps)*

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 7 caps) - capitano

Giovanni LICATA (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 33 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, esordiente)*

Abraham STEYN (Benetton Rugby, 44 caps)

Mediani di Mischia

Callum BRALEY (Benetton Rugby, 10 caps)

Alessandro FUSCO (Fiamme Oro Rugby, esordiente)*

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby 7 caps)

Mediani di Apertura

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 52 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 10 caps)*

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, esordiente)*

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 5 caps)

Tommaso BONI (Zebre Rugby Club, 11 caps)*

Luca MORISI (Benetton Rugby, 34 caps)*

Marco ZANON (Benetton Rugby, 6 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Rugby Club, esordiente)

Montanna IOANE (Benetton Rugby, 6 caps)

Matteo MINOZZI (Wasps Rugby, 22 caps)*

Federico MORI (Bordeaux, 9 caps)*

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 28 caps)

*Membro dell’Accademia FIR ivan Francescato

Atleti non considerati per infortunio:

Simone FERRARI (Benetton Rugby), Marco MANFREDI (Zebre Rugby Club), Yohan MEYER (Zebre Rugby Club), Sergio PARISSE (Tolone), Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby), Daniele RIMPELLI (Zebre Rugby Club), Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club), Manuel ZULIANI (Benetton Rugby)