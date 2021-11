Rugby, è stato un week end con tante sorprese e qualche conferma In C l'Amatori lascia strada al Campobasso, nel derby sannita under 17 si è imposto il IV Circolo.

E’ stato un week end particolare quello appena trascorso. In serie B è stata rinviata la sfida tra Cus Catania e IVPC Rugby Benevento, una delle più attese, mentre a Pomigliano D’Arco la Partenope Napoli è stata battuta dall’Avezzano per 38-8. Si è giocato anche in serie A femminile con la capolista Unione Capitolina che è passata a Boscotrecase lasciando a secco le ragazze dell'Amatori Torre del Greco. In C l’unica sfida del girone 1 che si è giocata ha visto gli Hammers Campobasso espugnare il "GLS Villaggio del Rugby" per 18-17 contro la formazione cadetta dell’Amatori Napoli. Nel girone 2 l’Amatori Torre del Greco ha vinto in terra calabrese contro il Rende 17-5. Debutto per le compagini seniores nella Coppa Italia Femminile: al primo raggruppamento US Benevento vittoriosa al "Casino" di Santa Maria Capua Vetere.

Con i campionati giovanili fermi per riposo, si è disputato il recupero del 17 ottobre tra IV Circolo Benevento e IVPC Rugby Benevento: nel derby cittadino sannita la squadra del presidente Lorenzo De Vanna si è imposta per 32-19.

Di seguito tutti i risultati del fine settimana:

SERIE C - GIRONE 1

NAPOLI AFRAGOLA - HAMMERS CAMPOBASSO = 17-18 (2-2) ARBITRO DORSI ALESSANDRO

SERIE C - GIRONE 2

RENDE - AMATORI TORRE DEL GRECO = 5-17 (1-3) DI MAIO ORAZIO

UNDER 17

IV CIRCOLO BENEVENTO - US BENEVENTO = 32-19 (6-3) PANARIELLO RUBINA

COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES

1' US BENEVENTO - 2' ZONA ORIENTALE SALERNO - 3' CLAN SANTA MARIA CAPUA VETERE - 4' HAMMERS CAMPOBASSO - SCOGNAMIGLIO STEFANO - TAGLE STEFANO

SERIE A FEMMINILE

AMATORI TORRE DEL GRECO U.R. CAPITOLINA = 0-57 SALIERNO MASSIMO

SERIE B

PARTENOPE - AVEZZANO = 8-38 ACCIARI PAOLO