Pallanuoto, il Settebello sfida la Croazia pensando ai Mondiali e agli Europei La squadra di Campagna scenderà in acqua alle 19:30 alla piscina Felice Cascione di Imperia

E’ in programma questa sera alle 19:30 alla piscina Felice Cascione di Imperia il test match del Settebello contro la Croazia. Gli uomini di Sandro Campagna sono in raduno dal 31 ottobre e hanno preparato la prima sfida dopo le Olimpiadi con grande attenzione. Il tecnico azzurro vuole risposte importanti perché il 2022 sarà un anno pieno zeppo di appuntamenti importanti. Prima i Mondiali a maggio in Giappone, poi gli Europei ad agosto a Spalato in Croazia. Tra i convocati per il match di questa sera figurano anche i tre veterani campani come Renzuto Iodice, Vincenzo Dolce e Alssandro Velotto.

I convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Filippo Ferrero (CC Ortigia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti e Alessandro Velotto (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Matteo Spione e Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Luca Damonte (Ferencvaros), Luca Marziali, Mario Del Basso e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Lo staff è costituito dal cittì Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal preparatore atletico Goran Volarevic, dal videoanalista Paolo Baiardini. Dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta.

Progetto Tecnico: Roberto Spinelli e Massimo Di Martire (CN Posillipo), Davide Occhione (Telimar Palermo), Francesco Cassia e Francesco Condemi (CC Ortigia), Andrea Patchaliev (RN Savona), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (PN Trieste), Alessandro Carnesecchi (RN Florentia), Tommaso Gianazza e Alessandro Balzarini (AN Brescia).

I CONVOCATI DELLA CROAZIA. Franko Lazic (Mladost), Matias Biljaka (Mladost), Jerko Jurlina (Mladost), Luka Bukic, Konstantin Harkov, Zvonimir Butic, Jerko Marinic-Kragic, Rino Buric, Antonio Duževic (Jadran), Toni Popadic (Jug Adriatic osiguranje), Loren Fatovic (Jug Adriatic osiguranje), Marko Žuvela (Jug Adriatic osiguranje), Hrvoje Benic (Jug Adriatic osiguranje), Ivan Krapic (Noisy-le-Sec), Ante Vukicevic (Marseille). Tecnico Ivica Tucak.