Calcio a 5, A2: trasferte complicate per Sala Consilina e Benevento I salernitani faranno visita alla Fortitudo Pomezia, i sanniti al Nordovest.

Il quinto turno del torneo di serie A2 di calcio a 5 si annuncia molto complicato, almeno sulla carta, per le due formazioni campane. Il match più difficile è quello che dovrà affrontare lo Sporting Sala Consilina, che dopo aver osservato un turno di riposo, sabato alle 16:00, se la vedrà con la Fortitudo Pomezia, reduce dal primo ko stagionale che ha perso 5-2 a Campobasso contro il Cus Molise.

Gli uomini di Cafu hanno lavorato molto in queste due settimane anche per inserire nei meccanismi il neo acquisto, il forte brasiliano Manfroi, classe 1986, naturalizzato italiano per effetto delle origini venete di entrambi i genitori. Si tratta di un laterale di esperienza che usa con potenza tutti e due i piedi e vede con continuità lo specchio della porta. Quello che ci voleva perché lo Sporting Sala Consilina, soprattutto nelle prime due giornate quando ha perso entrambi i match, ha avuto difficoltà a trovare la strada del gol.

Match complicatissimo anche per il Benevento 5 che farà visita ai romani del Nordovest. I giallorossi sono reduci da un doppio ko. Dopo aver perso a Pomezia, Botta e compagni sono stati superati anche dall’Italpol in una partita dominata nel primo tempo (3-0), che è cambiata totalmente nella ripresa quando la squadra ospite ha rimontato e superato i sanniti nel punteggio. Il Palatedeschi è stato violato per la prima volta in stagione e in settimana il clamoroso passaggio a vuoto avuto dalla squadra è stato motivo di confronto all’interno dello staff tecnico. Il Nordovest è reduce dal pesante 4-1 contro l’Active Network e va a caccia di punti per raggiungere l’obiettivo primario che è una salvezza tranquilla.