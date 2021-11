Boxe, la Campania trionfa a Pompei Vittoria campana alla Women Boxing League andata in scena all’Hotel Vittoria.

La Women Boxing League (W.B.L.) è andata in scena a Pompei presso l'Hotel Vittoria e si è conclusa con grandi notizie per il pugilato campano. Il Team Campania, infatti, si è aggiudicato il primo posto tra le Elite 1° Serie, mentre il Lazio ha trionfato nella 2° Serie. Non solo successo di squadra ma per la Campania è arrivata anche una bella soddisfazione per Maddalena Barretta che è stata eletta come miglior boxer 1° Serie. Tra le 2° serie, invece, la miglior atleta è stata la laziale Laura Borella.

Di seguito tutti i risultati:

FINALISSIME

Elite 1° Serie

FINALISSIMA CAMPANIA vs PUGLIA 4-1

3/4 POSTO LAZIO vs VENETO 0-4

Elite 2°

FINALISSIMA Lazio vs Toscana 3-2

3/4 Posto Emilia Romagna vs Campania 1-4

SEMIFINALI H 14

ELITE 1° SERIE

PUGLIA vs VENETO 4-1

CAMPANIA vs LAZIO 5-0

ELITE 2° SERIE

LAZIO VS EMILIA ROMAGNA 4-1

CAMPANIA vs TOSCANA 1-4

ELITE 1° SERIE:

Puglia IN SEMIFINALE

Lombardia vs Veneto 2-3

Emilia Romagna vs Campania 2-3

Lazio vs Piemonte VDA 3-2

ELITE 2° SERIE

Lombardia vs Lazio 1-4

Emilia Romagna vs Liguria 4-1

Puglia Basilicata vs Campania 2-3

Veneto vs Toscana 1-4

Di seguito programma giornata di gare e composizione gironi.

05 novembre: Eliminatorie Inizio gare ore 13:30

06 novembre: Semifinali inizio gare ore 14:00

07 novembre: Finali inizio gare ore 14:00

ELITE 1° SERIE

VENETO - CAMPANIA - LAZIO - PUGLIA/BASILICATA - EMILIA ROMAGNA - LOMBARDIA - PIEMONTE/VDA

ELITE 2° SERIE

VENETO - TOSCANA - CAMPANIA - LAZIO - PUGLIA/BASILICATA - LIGURIA - EMILIA ROMAGNA - LOMBARDIA (PIEMONTE VDA 1° RISERVA - FRIULI VENEZIA GIULIA 2° RISERVA)