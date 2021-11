Boxe: Irma Testa e le altre campane sono pronte per il raduno di Assisi Dal 18 novembre al 1° dicembre la squadra azzurra lavorerà insieme al Centro Nazionale di Pugilato.

Dopo il rinvio dei Mondiali in Turchia che non si terranno più a dicembre ma a marzo, i programmi della Nazionale italiana sono cambiati. Il lavoro sarà strutturato in maniera diversa e dal 18 novembre al 1° dicembre è in programma un raduno al Centro Nazionale di Pugilato di Assisi. Ovviamente c’è tanta Campania. A guidare la squadra azzurra è ovviamente il bronzo di Tokyo 2020 Irma Testa, con lei Angela Carini, Sharon Prisco, Daniela Golino, Sirine Charaabi e Assunta Canfora.

La squadra azzurra lavorerà con lo staff composto da Laura Tosti, Michele Caldarella, Massimiliano Alota e Mattia Tanci.

Questi sono appuntamenti molto importanti soprattutto per le atlete più giovani che hanno la possibilità di allenarsi con grandi campionesse come Irma Testa. La boxe femminile italiana ormai è ai vertici Mondiali e in Turchia nel 2022 dovrà dimostrarlo nelle varie categorie.