Italrugby vittoriosa con l'Uruguay, nella ripresa minuti anche per Fusco Il napoletano è entrato nella parte finale della sfida vinta a Parma per 17-10 contro i sudamericani

L’Italrugby è tornata al successo dopo due anni, l’ultimo contro il Canada durante i Mondiali del 2019 in Giappone, superando allo Stadio Lanfranchi di Parma contro l’Uruguay. Non è stata una grandissima partita perché dagli azzurri si attendeva una prestazione con meno alti e bassi anche se la vittoria non è mai stata in discussione.

Italia avanti con la meta di Pierre Bruno trasformata da Garbisi. Favaro ha accorciato le distanze dalla piazzola prima che ancora Garbisi sfruttasse un piazzato per il 10-3 del primo tempo. Nella ripresa ancora Italia in meta con Faiva, trasformata da Garbisi, prima della sofferenza finale. Al 59’ Civetta va in meta, poi l’Uruguay ci ha provato fino alla fine ma la truppa di Crawley ha tenuto botta portando a casa il successo. E’ stato un test interessante anche in vista del Mondiale del 2023 quando i sudamericani saranno ancora avversari degli azzurri nel girone eliminatorio dove sono inserite anche Francia e Nuova Zelanda. Crawley ha dato spazio per la seconda sfida consecutiva anche al napoletano Alessandro Fusco, subentrato al 62’ al posto di Braley, mentre non è entrato il sannita Carlo Canna.

Italia v Uruguay 17-10 (p.t. 10-3)

Marcatori: p.t. 11’ m Bruno tr Garbisi (7-0), 19’ cp Favaro (7-3), 40’ cp Garbisi (10-3); s.t. 53’ m Faiva tr Garbisi (17-3), 59’ m Civetta tr Ormaechea (17-10),

Italia: Padovani; Bruno (74’ Tavuyara), Brex, Morisi, Ioane; Garbisi, Braley (62’ Fusco); Steyn, Lamaro (cap), Negri (62’ Licata); Ruzza, Fuser (56’ Sisi); Nemer (50’ Ceccarelli), Bigi (50’ Faiva), Fischetti (50’ Traoré, 72’ Fischetti); Non entrato: Carlo Canna

a disposizione: Faiva, Traorè, Ceccarelli, Sisi, Licata, Fusco, Canna, Tavuyara

all. Crowley

Uruguay: Silva (60’ Vinals); Favaro (56’ Ormaechea), Perez (73’ Alonso), Freitas, Mieres (69’ Silva); Etcheverry, Inciarte; Diana, Civetta, Ardao (72’ Lamanna); Leindekar (69’ Magno), Dosantos; Arbelo (78’ Peculo), Kessler (65’ Gattas), Sanguinetti (72’ Benitez)

a disposizione: Gattas, Peculo, Benitez, Magno, Lamanna, Ormaechea, Vinals, Alonso

all. Meneses

arb. Evans (Galles)

g.d.l. Cayre (Francia), Trainini (Francia)

TMO: Whitehouse (Galles)

Calciatori: Paolo Garbisi (Italia) 3/4; Federico Favaro (Uruguay) 1/2; Augustin Ormaechea (Uruguay) 1/1

Cartellini: 33’ cartellino giallo a Tomas Inciarte (Uruguay); 76’ cartellino giallo a Danilo Fischetti (Italia)

Note: Cielo coperto. Temperatura 9°. Terreno in ottime condizioni. Spettatori 3.750. Prima gara al Lanfranchi della nazionale maggiore maschile. Esordio con l’Italia per Pierre Bruno (Azzurro No. 713), Epalahame Faiva (No. 714) e Ratuva Tavuyara (No. 715).

Player of the match: Pierre Bruno (Italia)