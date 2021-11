Boxe, ad Assisi Testa e compagne in ritiro con altre quattro Nazionali Al Centro di Pugilato di sono anche Serbia, Ucraina, Finlandia e Irlanda.

Sono sedici le “Azzurre Elite” attualmente in ritiro ad Assisi, presso il Centro Nazionale di Pugilato, dove resteranno fino al 1° dicembre. Le nostre atlete della Nazionale si stanno allenando insieme a pugili delle Nazionali di Serbia, Irlanda, Ucraina e Finlandia, un incontro per far crescere ancora di più il livello. Presenti anche tante atlete campane.

A guidare il gruppo c’è la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo Irma Testa. La ragazza di Torre Annunziata ha messo nel mirino il Campionato del Mondo che da dicembre è stato spostato a marzo e che diventa il grande obiettivo del 2022. La Testa ha cominciato anche il lungo percorso di avvicinamento a Parigi 2024, appuntamento clou della sua carriera da dilettante. Con lei da ieri c’è anche Angela Carini, sfortunata protagonista a Tokyo per una eliminazione immeritata, e ora pronta a dare l’assalto a nuovi obiettivi.

La squadra campana però è folta ed è rappresentata anche da Sirine Charaabi della Tifata Boxe Prisco Perugino, da Sharon Prisco, da Daniela Golino e Assunta Canfora. La squadra sta lavorando con lo staff tecnico formato da Laura Tosti, Michele Caldarella, Massimiliano Alota e Mattia Tanci.