Canottaggio, venerdì a Roma la premiazione degli atleti medagliati a Tokyo Al Foro Italico ci sarà tanta Campania con Vicino, Di Costanzo e Castaldo.

Venerdì pomeriggio alle 15:00 nell’incantevole scenario della Fondazione Universitaria del Foro Italico andrà in scena la cerimonia di premiazione degli atleti che hanno conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Ci sarà tanta Campania con la presenza di Giuseppe Vicino, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo. Per loro, bronzo nel quattro senza in una gara drammatica per la positività di Rossetti poi sostituito da Di Costanzo, sarà una giornata dalle forti emozioni. La cerimonia di premiazione vedrà ovviamente la presenza del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale e del numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò.

Di seguito la lista completa degli atleti premiati: Federica Cesarini (Fiamme Oro-Gavirate) e Valentina Rodini (Fiamme Gialle) oro nel doppio Pesi Leggeri femminile; Giuseppe Vicino, Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Marco Di Costanzo (Fiamme Oro), Matteo Castaldo (Fiamme Oro-RYCC Savoia) e Bruno Rosetti (CC Aniene) bronzo nel quattro senza maschile; Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro) e Stefano Oppo (Carabinieri).