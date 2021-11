Crisi Lnd, nasce il Comitato promotore guidato da Iacoviello Contestate le scelte gestionali dell'attuale presidente del Comitato regionale

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota a firma dell'avvocato Giulio Jacoviello (Delegato Assembleare C.R. Campania LND) a nome di un nascente Comitato promotore di cui lui è delegato assembleare. Il Comitato Promotore nasce per combattere a fianco delle Società Sportive Dilettantistiche e Giovanili Campane in un momento storico complicato, in cui la nostra regione naviga a vista per la mancanza di un leader e di una governance solida. Ecco il testo:

di Giulio Iacoviello

“La crisi della Lega Nazionale Dilettanti, culminata con le dimissioni del Presidente on. Cosimo Sibilia, con la successiva richiesta di commissariamento della stessa, avanzata anche dal Comitato Regionale Campania, ha avuto riflessi negativi nella nostra regione per l’inattesa presa di posizione da parte del presidente Carmine Zigarelli, che ha determinato smarrimento e profondo sconcerto tra i Dirigenti della base calcistica regionale.

Il Comitato Promotore ritiene che l’attuale Presidente Carmine Zigarelli e la sua vice presidente vicaria Giuliana Tambaro, con la loro modalità organizzativa, gestionale e politica, hanno ulteriormente aggravato la crisi del Comitato Regionale Campania, avendo di fatto disatteso il mandato elettorale ricevuto, con l’abbandono della piattaforma programmatica in base alla quale avevano ottenuto ampi consensi.

La scelta di disattendere il mandato ricevuto dalle Società Sportive Campane è stata praticata in modo autonomo dal Presidente Zigarelli, senza che lo stesso abbia avvertito la necessità di renderne partecipi i Consiglieri Regionali, i Delegati Assembleari e tutte le Società affiliate.

I Dirigenti di Società, grandi elettori, ricorderanno che l’allora candidato Zigarelli predicava trasparenza e correttezza gestionale. Purtroppo la delibera del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della FIGC n. 19/AA del 26 luglio 2021, ha attestato inequivocabilmente che lo Zigarelli ha fatto iscrivere, nella stagione sportiva 2019/2020, venti Società tra Eccellenza e Promozione senza che le stesse avessero pagato per intero le quote amministrative previste.

Il Presidente Zigarelli, dimenticando soprattutto il legame territoriale del Presidente Sibilia con la Campania, ha preferito schierarsi tra coloro che non volevano approvare il bilancio consuntivo della LND, senza alcuna plausibile giustificazione tecnica, pur in presenza di una approvazione unanime in sede di bilancio preventivo (avvenuta solo quattro mesi prima) e nonostante il consuntivo fosse migliorativo di circa 700.000 euro rispetto a quello preventivo.

Successivamente Zigarelli ha addirittura aderito alla richiesta di Commissariamento della LND.

La nascita del Comitato Promotore si è resa indispensabile per la tutela e la conservazione dei valori sportivi che sono alla base del mondo dilettantistico e giovanile campano.

In tale direzione il Comitato Promotore rileva che solo la ferma e costruttiva opposizione di alcuni Consiglieri Regionali ha finora impedito un ulteriore indebolimento della capacità organizzativa del Comitato Campania, ed invita tutti gli esponenti della politica sportiva regionale ad esercitare con sempre maggiore consapevolezza e senso di responsabilità la loro autentica funzione all’interno del C.R. Campania della LND.

Il Comitato Promotore, inoltre, ha preso atto che lo stesso Zigarelli non ha manifestato alcuna intenzione di rassegnare le proprie dimissioni, al fine di consentire il naturale ritorno alle urne, d’obbligo quando viene modificata inopinatamente la linea politico sportiva.

Il Comitato Promotore, infine, sostituendosi al silenzio di Zigarelli, esprime soli darietà e riconoscenza al Presidente Sibilia per l’operato svolto a capo della Lega Nazionale Dilettanti, cuore pulsante del movimento calcistico nazionale, certo di interpretare il sentimento del popolo sportivo campano.

Tutti coloro che si riconoscono in questa iniziativa e che hanno a cuore le sorti del Comitato Regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti possono prestare la propria adesione contattando il Delegato Assembleare Giulio Jacoviello o scrivendo all’indirizzo mail: rinascita.calciocampania@gmail.com”.

Per il Comitato Promotore

Delegato Assembleare C.R. Campania LND