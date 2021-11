Pallanuoto, Settebello: Renzuto Iodice e Dolce pronti per la Croazia Campagna ha inserito i due campani tra i convocati per la trasferta croata dal 5 all'8 dicembre.

Il 2022 si avvicina e il Settebello vuole farsi trovare pronto. Sarà una stagione internazionale piena di impegni importantissimi dove la squadra guidata da Sandro Campagna dovrà riscattare la delusione Olimpica di Tokyo 2020 con l’eliminazione ai quarti di finale contro la Serbia. Gli azzurri sono i Campioni del Mondo in carica e difenderanno il titolo in Giappone, precisamente a Fukuoka, dal 13 al 29 maggio. Il Mondiale sarà il primo grande impegno, poi a fine agosto appuntamento con gli Europei che si giocheranno a Zagabria in casa della fortissima squadra croata.

Per preparare al meglio questi impegni, dal 5 all'8 dicembre il Settebello sarà a Zagabria in common training proprio con la Croazia. Si tratta di una visita già in programma dopo che i croati furono ospiti ad Imperia e si imposero 12-11 in amichevole contro l'Italia. La seconda sfida si giocherà il 7 dicembre. Tra i convocati di Sandro Campagna per l’appuntamento ci sono anche i campani Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce che giocano a Brescia, mentre non è presente in lista Alessandro Velotto.

Questi i convocati dal CT Sandro Campagna:

I convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Renzuto Iodice e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Lorenzo Cassia e Filippo Ferrero (CC Ortigia), Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Gonzalo Echenique, Giacomo Cannella (Pro Recco), Andrea Fondelli, Lorenzo Bruni e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo).

Lo staff è costituito dal cittì Campagna, dall’assistente tecnico Amedeo Pomilio, dal medico Vincenzo Ciaccio, dal fisioterapista Riccardo Cipolat, dal videoanalista Paolo Baiardini. Dirigente accompagnatore Giuseppe Marotta.