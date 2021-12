Sei Nazioni femminile, l'Italia esordirà il 27 marzo a Grenoble Le azzurre giocheranno solo due gare in casa a Parma con Inghilterra e Scozia.

Il 2022 è ormai dietro l’angolo. Il Sei Nazioni femminile è uno dei grandi appuntamenti per la Nazionale azzurra, di cui fanno parte la salernitana Giada France e la sannita Lucia Cammarano, che a fine anno prenderà parte anche al Mondiale in Nuova Zelanda. Intanto è stato annunciato il calendario della prossima edizione a cui dove le azzurre esordiranno a Grenoble contro la Francia domenica 27 marzo. Una settimana più tardi le ragazze di coach Andrea Di Giandomenico ospiterà allo Stadio Lanfranchi di Parma la fortissima Inghilterra. Nella terza giornata, domenica 10 aprile, trasferta in Irlanda per Franco e compagne che il 23 aprile giocheranno la seconda e ultima partita casalinga contro la Scozia sempre a Parma. Il Sei Nazioni 2022 si chiuderà a Cardiff il 30 aprile con Galles-Italia.

Di seguito il programma competo del Sei Nazioni femminile:

I giornata

Grenoble, domenica 27 marzo

Francia v Italia

II giornata

Parma, domenica 3 aprile

Italia v Inghilterra

III giornata

Cork, domenica 10 aprile

Irlanda v Italia

IV giornata

Parma, sabato 23 aprile

Italia v Scozia

V giornata

Cardiff, sabato 30 aprile

Galles v Italia