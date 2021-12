Basket, esami di maturità per Napoli e Scafati Azzurri a caccia della quarta vittoria di fila, gialloblù a difesa dell'imbattibilità casalinga

Dopo la sosta, Napoli torna in campo con la feroce voglia di calare il poker di successi consecutivi confermandosi l'autentica rivelazione del campionato di Serie A. Alle 19,45 appuntamento al PalaBarbuto per la palla a due della sfida con Cremona. Per la Gevi ci sarà il debutto del nuovo centro Reggie Lynch. Il pivot americano esordirà in maglia azzurra così come Jeremy Pargo giocherà per la prima volta una gara casalinga nella sua nuova avventura all'ombra del Vesuvio. Jason Rich è l’unico ex della partita. L’esterno azzurro ha, infatti, vestito la maglia della Vanoli sia nel 2012 sia, successivamente, nella stagione 2013/2014.

E mentre coach Scaripanti ha sottolineato l'importanza della spinta del pubblico amico per allungare la striscia vincente, in Serie A2 è spasmodica l'attesa per Scafati – Verona, in programma alle 17 al PalaMangano. Prima contro terza; la voglia matta di difendere l'imbattibilità casalinga del quintetto allenato da Alessandro Rossi contro il desiderio degli scaligeri di piazzare il proverbiale sgambetto per accorciare il gap di cinque punti dalla capolista, in condominio con Ravenna, impegnata a Roma contro la Stella Azzurra. Nel girone D di Serie B, alle 18, si gioca il derby tra Salerno e Forio. In concomitanza Sant'Antimo - Formia e Del. Fes. Avellino - Pozzuoli.