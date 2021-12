Polisportiva Due Principati-Accademia, il match più atteso della stagione Le salernitane sono prime e non hanno mai perso un set, le giallorosse sono ansiose di confrontarsi.

La folle corsa verso la stagione perfetta della Polisportiva Due Principati Baronissi troverà l’ostacolo più difficile nel prossimo turno. Le salernitane, unica squadra in B2 ad aver vinto tutti i set disputati in otto turni di campionato, dominano la classifica con 23 punti ma hanno alle proprie spalle un osso durissimo come l’Accademia Volley che non vuole mollare.

Le sannite sono seconde ad una sola lunghezza di svantaggio, punto perso a Pozzuoli nella vittoria al quinto set, e sabato ospiteranno la corazzata di coach Castillo. Le ragazze di Vittorio Ruscello proveranno a fare l’impresa di essere le prime a togliere un set a Bianchella e compagne, perfette fino a questo momento. Non sarà facile ma il big match è la partita più attesa di questo avvio di stagione e potrà dare risposte importantissime. Sannite e salernitane sono in fuga, Pozzuoli è terza a quota 15, e dovrebbero essere loro a giocarsi la promozione diretta in B1 che sarà ad appannaggio di chi vincerà il girone “O”.

La squadra di coach Castillo è stata costruita per raggiungere questo obiettivo, quella di Vittorio Ruscello, almeno sulla carta, sembra avere qualcosa in meno, ma sabato sarà il campo ad emettere finalmente il primo verdetto. L’Accademia sta facendo un campionato eccezionale e il secondo posto regala l’accesso ai play off Nazionali, strada affascinante ma complicata da percorrere per agguantare il salto di categoria.

Nelle otto partite disputate fino ad ora capitan De Cristofaro e compagne hanno dato segnali importanti. Il lavoro di coach Vittorio Ruscello sta dando i suoi frutti così come quello fatto in estate dal direttore generale Dante Ruscello, capace di allestire un roster che ora lotta contro una corazzata. Sabato il fischio d’inizio è previsto alle 18:00 alla palestra Rampone per il match più atteso dela stagione.