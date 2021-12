Scherma Paralimpica: azzurri pronti per il raduno di Fermo Dal 13 al 16 dicembre allenamenti congiunti sotto la guida del Coordinatore Dino Meglio.

La prima gara di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa ha regalato ottimi risultati alla squadra italiana di Scherma Paralimpica. Il 2022 sarà un anno pieno di impegni e per questo motivo bisognerà farsi trovare preparati per continuare il processo di crescita ormai avviato da qualche anno. La prossima settimana, precisamente da lunedì 13 a giovedì 16 dicembre, presso l’Hotel Villa Nazareth di Fermo, mentre gli allenamenti si svolgeranno presso la Palestra Comunale.

A guidare questo appuntamento sarà il neo Coordinatore della Nazionale Paralimpica, il napoletano Dino Meglio. Con lui ci saranno i vari responsabili delle armi come Marco Ciari per la sciabola, Francesco Martinelli per la spada e Simone Vanni per il fioretto. Sedici gli atleti che prederanno parte a questo appuntamento: Matteo Betti, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Rebecca D’Agostino, Matteo Dei Rossi, Sofia Della Vedova, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, Michele Massa, Andreea Mogos, Elisa Molteni, Alberto Morelli, Gianmarco Paolucci, la sannita Rossana Pasquino e la campionessa Olimpica Beatrice Bebe Vio. A seguire il gruppo ci saranno anche i preparatori atletici Giuseppe Cerqua e Michele Mariotti; i fisioterapisti Christian Lorenzini e Giulia Talluri e il tecnico delle armi Antonio Aiello.