Tennis, Coppa d’Inverno: la Campania è tra le fantastiche quattro Con Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta e Lazio si giocherà il titolo tricolore.

La fase eliminatoria è terminata. La Coppa d’Inverno 2021, competizione riservata alle rappresentative regionali under 14 (atleti nati tra il 2007 e il 2008), ha emesso il verdetto più importante trovando le quattro squadre che si giocheranno il titolo tricolore. Il girone A, disputato a Piacenza, è stato vinto dalla Lombardia che si è imposta in tutte e tre le sfide contro Umbria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. A Ostuni invece sono andate in scena le sfide del gruppo B con la rappresentativa del Piemonte-Valle d’Aosta che ha strappato all’ultima giornata il pass ai danni di Puglia-Basilicata, Trento e Marche.

Nel gruppo C, che si è giocato a Genova, a guadagnarsi la “Final Four” è stata la rappresentativa del Lazio che ha vinto il girone con Liguria, Toscana e Sardegna. Nel girone D a San Giovanni a Teatino in provincia di Chieti, la Campania guidata dal tecnico Antonio Leone ha dominato contro Sicilia, Veneto e Abruzzo-Molise approdando tra le migliori quattro rappresentative italiane. La “Final Four”, che si disputerà durante le festività natalizie presso il centro Tecnico di Tirrenia, sarà sicuramente un grande spettacolo dove vedremo in campo alcuni dei migliori prospetti italiani. La Campania con l’accesso tra le migliori quattro conferma la bontà del proprio movimento che negli ultimi anni ha dimostrato di essere in continua crescita.