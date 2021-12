Basket, Napoli e Scafati non vogliono fermarsi Il programma degli appuntamenti domenicali delle campane tra Serie A, Serie A2 e Serie B

Avanti tutta. La GeVi Napoli punta con decisione al quinto successo consecutivo. Alle 17 gli azzurri saranno impegnati in trasferta contro la Openjobmetis Varese. All'Enerxenia Arena, al cospetto di una formazione storica del basket italiano, si preannuncia una battaglia agonistica senza esclusione di colpi. I lombardi, reduci da due vittorie nelle ultime tre partite, sono in netta ripresa a dispetto del penultimo posto in classifica.

Stefano Sacripanti può contare su tutto il roster a sua disposizione: “Ci aspetta una partita insidiosa contro una squadra che, soprattutto in casa, ha dimostrato di essere estremamente temibile ed avere qualcosa in più. Loro sono una formazione nuova, hanno inserito Keene, messo a posto alcune situazioni. Noi, ovviamente, abbiamo la consapevolezza di essere in un buon momento, ma allo stesso tempo di affrontare una partita durissima” ha commentato il coach dei partenopei, premiato nel corso dell'ottava edizione di “Terre di Campania”.

Sempre alle 17, ma in Serie A2, Scafati andrà a caccia del decimo sigillo in undici partite. La Givova sarà di scena sul parquet della Baltur Cento. La sfida a distanza con l'altra capolista, Ravenna, continua: i romagnoli ospiteranno Chiusi.

Nel girone D di Serie B spazio a Salerno – Formia; al derby tra Del. Fes. Avellino e Forio e Sant'Antimo – Ruvo di Puglia. Un ricco menù domenicale per gli amanti dalla palla a spicchi da gustare tutto d'un fiato.