Tiro a Volo, la Stanco prepara il 2022 La tiratrice campana è stata impegnata al Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia.

La nuova stagione è sempre più vicina. La preparazione atletica è il primo punto da curare in questo periodo e per questo motivo gli azzurri del Trap sono stati protagonisti del raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI di Tirrenia (PI). Presente anche la campana Silvana Stanco, che insieme a Giovanni Pellielo, Daniele Resca e Massimo Fabbrizi, è stata impegnata in una due giorni intensiva di allenamenti seguiti dal Preparatore Atletico Fabio Partigiani. Dopo una approfondita valutazione delle condizioni attuali, Partigiani ha elaborato dei programmi di allenamento specifici per ognuno di loro al fine di permettergli il raggiungimento del massimo stato di forma per gli impegni internazionali della prossima stagione, anche in base alle indicazioni date dal Direttore Tecnico Nazionale della Fossa Olimpica Albano Pera.