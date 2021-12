Basket, scocca l'ora delle supersfide Napoli - Trento e Scafati - Ravenna Anche nel girone D di Serie B ricco programma di partite in programma per le campane

In arrivo una domenica in cui la palla scotterà, decisamente. Tra Serie A e Serie A2 ci saranno in palio molto più dei canonici 2 punti sia per il momento della stagione, sia per i match in programma per quanto riguarda i roster campani. Nel massimo campionato la Gevi Napoli è la più bella rivelazione della palla a spicchi tricolore.

Da neo-promossi, gli azzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive, al terzo posto in classifica in condominio con Trento, che domani, alle 17, sarà avversario di turno al PalaBarbuto. Si preannuncia un match mozzafiato e vincere può rivelarsi determinante nei giochi per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, obiettivo legittimo e ormai dichiarato da coach Sacripanti e i suoi uomini.

Non meno palpitante, nel gruppo rosso della seconda Serie nazionale, si preannuncia il testa a testa tra Scafati e Ravenna, che dalle 18, al PalaMangano, si contenderanno la leadership solitaria dopo un cammino a braccetto costante ed avvincente, scandito da identici score: 9 vittorie a fronte di sole 2 battute d'arresto. Alle porte c'è una battaglia sportiva senza esclusione di colpi per sfoderare una prova di forza risolutiva. Nel girone D di Serie B il programma, tra oggi e domani, prevede Cassino – Salerno, Forio – Agrigento, Torrenova – Pozzuoli, Bisceglie – Sant'Antimo e Formia – Del. Fes. Avellino.