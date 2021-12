Tennis, la Campania ha eletto i suoi campioni regionali Singolare maschile vinto da De Giorgio, al femminile trionfo della sedicenne Vivenzio.

E’ un periodo d’oro per il tennis campano. Gli ottimi risultati dei giovani impegnati nella Coppa d’Inverno e lo scudetto vinto dal New Tennis Torre del Greco sono messaggi positivi per tutto il movimento. Nel week end al Cus Napoli sono andati in scena i campionati regionali assoluti. Nel singolare maschile si è imposto De Giorgio del TC Vomero che in finale ha superato per 6-3 6-2 Riccardo Di Nocera tesserato col TC Lanciano. De Giorgio ha confermato il favore del pronostico dato dalla classifica di 2.2 che gli ha permesso di presentarsi sui campi del club di via Campegna come numero uno del seeding.

Nel singolare femminile a portare a casa il titolo regionale è stata la sedicenne Maria Pia Vivenzio del New Tennis Torre del Greco. Per lei successo in tre set contro Sara Aversa del TC Napoli col punteggio di 7-5 4-6 6-2. Il titolo di doppio è andato alla coppia composta da Giuseppe Caparco e Mariano Esposito (nella foto) del TC Vomero, che in finale si sono imposti sul duo Giovanni Cozzolino-Filippo Palumbo del New Torre del Greco fresco vincitore dello scudetto. Match tiratissimo e vinto in rimonta dalla coppia del TC Vomero che dopo aver perso il primo 6-7, ha fatto il break nel secondo imponendosi per 6-3. Si è deciso tutto al super tie-break che è stato equilibrato ed emozionante fino all’11-9.

Il 2021 del tennis campano è già molto positivo ma per fare un bilancio finale, bisognerà attendere le Final Four di Tirrenia della Coppa d’Inverno dove la squadra under 14 guidata dal tecnico sannita Antonio Leone proverà a giocarsi il titolo tricolore.

Foto: Federtenniscampania