Serie C, il 2021 delle campane si chiude bene solo per l'Avellino Lupi ok a Campobasso, scavalcata la Turris battuta dal Taranto. Paganese ko. Pari della Juve Stabia

L'Avellino chiude al terzo posto in classifica il suo 2021 sbancando il “Nuovo Romagnoli” con il finale di 3-0. Travolto il Campobasso. Quarto successo di fila in trasferta e tredicesimo risultato utile consecutivo. Biancoverdi in vantaggio al 19' del primo tempo: Kanoute, lanciato a rete da Carriero, è caparbio e lucido nel tocco all'indietro per Maniero, che realizza il terzo gol in due partite e la sua quinta rete in campionato. Nella ripresa Sbardella rimedia il secondo giallo per proteste dopo un'entrataccia di Silvestri su Persia e spiana la strada ai biancoverdi, che dilagano grazie ai cambi di Braglia. De Francesco s'inventa un gran conclusione da distanza siderale, al 79'; poi Micovschi si libera con una magia di Pace e serve un pallone da spingere in fondo al sacco a Mastalli. I lupi scavalcano in classifica la Turris, sconfitta al “Liguori” dal Taranto. Tascone è croce è delizia dei corallini, prima con il centro del vantaggio e poi con l'autorete che manda le squadre al riposo sull'1-1. Nella ripresa è di Saraniti la stoccata risolutiva. Non va oltre il pari al “Menti”, con la Fidelis Andria, la Juve Stabia. Botta e risposta tra Di Piazza, per i pugliesi, ed Eusepi, a bersaglio per le vespe su calcio di rigore. A inaugurare la prima giornata di ritorno la battuta d'arresto della Paganese a Messina. Marginean porta avanti i siciliani, l'ex Cretella li riprende nel finale, ma la beffa è firmata da Busatto, che stende gli azzurrostellati risucchiati in zona playout.