Pallanuoto, Renzuto Iodice e Di Martire in Spagna con il Settebello Dal 27 al 30 dicembre i campioni del mondo si alleneranno con gli iberici a Madrid.

Il Settebello non può perdere tempo. Il 2022 sarà ricco di appuntamenti. A maggio c’è il Mondiale in Giappone, ad agosto l’Europeo in Croazia. Appuntamenti a cui i campioni del mondo in carica devono arrivare al top per dare il via al progetto Parigi 2024. Sandro Campagna sta lavorando tanto anche per inserire volti nuovi come ha dimostrato la recente vittoria in terra croata in amichevole senza tanti big.

Il 27 dicembre il Settebello si radunerà per volare a Madrid dove sosterrà un common training con la Spagna fino al 30 dicembre quando si tornerà in Italia. Sono sedici i convocati dal commissario tecnico Alessandro Campagna, tra loro anche i campani Vincenzo Renzuto Iodice del Brescia campione d’Italia e Massimo di Martire del Posillipo che ha esordito in Croazia poco più di due settimane fa. Assenti Vincenzo Dolce e Alessandro Velotto, per loro se ne parlerà più avanti perché l’obiettivo dei due campioni del mondo del 2019 è esserci per il Mondiale e provare a difendere il titolo.

Di seguito tutti i convocati e lo staff che lavorerà in terra spagnola: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvarosi), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Completano lo staff l'assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Luca Damato, il fisioterapista Eithan Cousin, il video analista Paolo Baiardini, il preparatore atletico Alessandro Amato e il preparatore dei portieri Goran Volarevic.