Volley, B1: le tre formazioni campane vogliono essere protagoniste fino in fondo Fiamma Torrese, Arzano e San Salvatore possono giocare per l'alta classifica.

Il campionato di serie B1 femminile ha regalato diverse sorprese nella prima parte di stagione. Nel girone F, dove militano le formazioni campane della Givova Fiamma Torrese, della Luvo Barattoli Arzano e la neo promossa Forex Olimpia San Salvatore Telesino, comandano le siciliane della Sanitaria Sicom Messina con 27 punti davanti alla Narconon Meledugno che segue a 23 e all’altra squadra messinese della Farmacia Shultze a 22. Quarta piazza per la Fiamma Torrese che con i suoi sette successi e i 21 punti incamerati è riuscita a restare in scia alle prime della classe e nella seconda parte di stagione potrà sicuramente provare a dire la sua. Stesso discorso anche per la Luvo Barattoli Arzano che con i suoi 20 punti e la quinta posizione in classifica resta in corsa per le zone altissime della classifica anche se bisognerà alzare l’asticella e avere tanta continuità in un torneo dove ogni passo falso si paga a caro prezzo.

Discorso simile anche per La Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Le pantere sono seste a quota 16 punti in classifica ma hanno una partita da recuperare contro l’ASD Dei Volley. Match che sulla carta sembra agevole e che darebbe la possibilità alle ragazze di coach Eliseo di avvicinarsi alle rivali e tornare a giocare per qualcosa di importante.

Nel prossimo week end si dovrebbe tornare in campo. In questo momento il condizionale è d’obbligo perché l’emergenza covid sta bloccando diverse discipline. Nel caso in cui il programma si svolgerà regolarmente, il prossimo week end sarà molto importante per le tre formazioni campane. La Luvo Barattoli Arzano sarà impegnata a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, contro la Farmacia Shultze per un vero e proprio scontro diretto d’alta classifica. La Forex Olimpia San Salvatore Telesino farà visita all’Ares Cerignola partendo col favore del pronostico. Match abbordabile anche per anche per la Givova Fiamma Torrese che farà visita alla Duo Rent Terrasini per un fine settimana ricco di emozioni e possibili sorpassi in classifica.