Boxe: i Mondiali femminili hanno finalmente una data Dopo il rinvio di dicembre si svolgeranno a Istanbul in Turchia dal 6 al 21 maggio 2022.

Finalmente c’è una data. Il mistero intorno ai Campionati del Mondo Elite femminili è terminato, si svolgeranno a maggio, precisamente dal 6 al 21 a Istanbul in Turchia. Il torneo, che originariamente era programmato per dicembre 2021, era stato rinviato in via precauzionale.

In un primo momento l’ipotesi era quella di far salire sul ring le migliori atlete al mondo nel mese di marzo, ma alla fine si è optato giustamente per maggio, mese in cui la lotta al virus dovrebbe regalare maggiori garanzie. Notizia che era tanto attesa anche in casa azzurra soprattutto dalle campane Irma Testa e Angela Carini che hanno nel Mondiale il grande appuntamento del 2022.

Per entrambe, dopo l’avventura Olimpica, c’è tanta voglia di tornare a confrontarsi con le migliori al mondo. Saranno 12 le categorie di peso in cui verranno assegnati i titoli iridati: 48 Kg, 50 Kg, 52 Kg, 54 Kg, 57 Kg (Testa), 60 Kg 63 Kg, 66 Kg (Carini), 70 Kg, 75 Kg, 81 Kg, + 81 Kg.

A due anni dalle Olimpiadi francesi di Parigi 2024, appuntamento clou della carriera sia per Irma Testa che per Angela Carini, questa sarà la prima tappa di avvicinamento anche per migliorare la propria posizione nel ranking mondiale che conta sempre di più soprattutto agli occhi dei giudici.

Sono stati comunicati anche quelli che saranno i premi per le atlete che riusciranno a salire sul podio. Sono state confermate le cifre stabilite anche per gli uomini in occasione del torneo iridato di Belgrado dello scorso anno. 100.000 $ ai vincitori della medaglia d’oro, 50.000 $ per l’argento e 25.000 $ per il bronzo.