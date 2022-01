Tennis, al Lemon Bowl tre campane ai quarti di finale Derby Zocco-Galietta nell'under 14, sogna la semifinale anche Coppola nella categoria inferiore.

Dal 1985 è uno dei tornei giovanili più importanti e apprezzati e meglio organizzati con iscrizioni da ogni parte del mondo. Il Lemon Bowl di Roma anche nel 2022 sta regalando una grande esperienza a tanti ragazzi e ragazze che sognano di giocare a tennis ad alti livelli.

Ancora in corsa ci sono tre atlete campane che sono giunte ai quarti di finale. Ylenia Zocco del CT San Giorgio del Sannio ha battuto con un doppio 6-2 la Papalini e oggi sfiderà, in un derby tutto campano, Claudia Galietta del TC Battipaglia-Eboli, che è giunta ai quarti da numero 2 del tabellone superando per 6-1 6-3 la Cerbo. Dunque il torneo under 14 regalerà la semifinale ad una delle due, un risultato importante in un contesto iper competitivo.

Nella competizione dedicata all’under 12, nei quarti di finale ci sarà Roberta Coppola del TC San Domenico, che dopo aver battuto la laziale Cerghit con un doppio 6-3, nei quarti affronterà la quotatissima bosniaca Kovacic. E’ finita invece l’avventura di Salvatore Tartaglione del New Tennis Torre del Grco nell’under 14 maschile, superato per 6-4 4-6 6-4 da Terzoli. Out anche Frabizio Palma del TC Napoli dopo aver subito un doppio 6-1 da De Vizia. Nell’under 14 femminile Francesca Cesare ha perso contro la Aber 7-6 6-4. Nell’under 12 maschile è terminata con un doppio 6-1 contro Palanza la corsa di Mattia Autorino dell’Accademia Tennis Napoli. Stop nell’under 10 femminile anche per Viola Sophie Visone eliminata al super tie-break da De Pellegrin per 10-2 e per Lorenza Fatima Cesare di Sant’Agata de’ Goti che ha perso 6-2 6-0 contro la Scarpino.