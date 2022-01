Tennis, al Lemon Bowl di Roma Zocco in semifinale dopo il derby con la Galietta La ragazza del CT San Giorgio del Sannio tornerà in campo oggi, out nell'under 12 Claudia Coppola.

Dal Lemon Bowl di Roma, uno dei tornei più importanti e meglio organizzati del panorama giovanile internazionale, arrivano buone notizie per il tennis campano.

Nella categoria femminile under 14 qualificazione in semifinale per Ylenia Zocco, ragazza irpina che si allena al Circolo Tennis di San Giorgio del Sannio col maestro Pepe e che di recente è stata tra le grandi protagoniste del secondo posto della Campania alla Coppa d’Inverno 2021. Per lei successo per 6-4 6-1 nei quarti di finale nel derby campano contro la salernitana Claudia Galietta del TC Battipaglia Eboli. La vittoria ha consentito ad Ylenia Zocco di tornare in campo oggi in semifinale dove sfiderà la testa di serie numero 3 Alice Iozzi.

E’ terminata invece la corsa di Claudia Coppola nel torneo femminile under 12. La tennista del TC San Domenico di Napoli è stata eliminata con un doppio 6-0 dalla quotata atleta bosniaca Tea Kovacevic che è tra le favorite per il successo finale. Questi sono risultati importanti per il movimento campano che continua ad essere protagonista in appuntamenti molto attesi come il Lemon Bowl.