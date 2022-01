Calciomercato Serie C, il punto sulle trattative delle campane Le ultime su Avellino, Juve Stabia e Turris in attesa della ripresa del campionato

Il destino di Pietro Iemmello potrebbe essere definito entro mercoledì prossimo. L'inserimento del Catanzaro nella trattativa tra l'Avellino e il Frosinone per l'attaccante, originario della città calabrese e tifoso dei giallorossi, sta facendo tentennare, e non poco, il calciatore, che sarebbe decisamente orientato, una volta preso atto dell'interesse del club della sua città, a declinare la proposta biancoverde per tentare l'avventura da profeta in Patria.

In attesa di un eventuale rilancio da parte dei lupi, per replicare alla proposta del presidente Noto per l'acquisizione delle prestazioni sportive di Iemmello, a titolo definitivo, la proprietà irpina valuta come affrontare il bivio di fronte a cui si troverebbe se il dichiarato obiettivo di mercato sfumasse in maniera beffarda: virare su un altro profilo o sperare nel riscatto di Plescia, anche se Braglia ha chiesto una punta con caratteristiche diverse. Si muovono anche le altre campane.

La Turris ha puntato il mirino su Andrea Zanchi, laterale ora al Catania che Caneo ha avuto alle sue dipendenze ai tempi del Rieti, che potrebbe arrivare solo in seguito alla cessione di un pari ruolo. Perfezionato, nel contempo, il trasferimento al Fiorenzuola di Francisco Sartore. C'è, invece, Mario Prezioso, centrocampista della Virtus Francavilla, sul taccuino del direttore sportivo della Juve Stabia, Raffaele Rubino.