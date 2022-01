Pallanuoto, si va verso lo stop e il cambio di formula per la serie A1 Si attende solo l'ufficialità dalla Federazione, si riprenderà a febbraio con tante novità.

Il Covid ha messo in ginocchio la pallanuoto italiana. Ad inizio gennaio la Federazione era parsa fiduciosa sul regolare svolgimento del torneo ma, la prima giornata dopo la sosta, ha dato esito contrario. Nel torneo maschile di serie A1, dove sono impegnate Posillipo e Rari Nantes Salerno, si sono disputate solo due sfide. Un dato che porterà la Federazione a fermare i tornei fino a febbraio quando si potrà ripartire, si spera, con maggiore sicurezza.

Una pausa che cambierà totalmente anche la formula. In A1 maschile, dove nel week end doveva andare in scena l’ultima giornata del girone d’andata, si procederà prima al recupero delle partite rinviate e poi si ripartirà con un format totalmente diverso. L’opzione più probabile sembra essere quella di dividere il torneo in due fasi: le prime sette che giocheranno per i play off e il titolo tricolore, le atre sette per conservare la categoria. Su questa decisione sembra esserci unione di intenti tra società e club perché portare al termine il campionato è fondamentale. Inoltre bisogna ricordare che ci saranno anche gli impegni delle Nazionali con la World League e soprattutto i Mondiali in Giappone nel mese di maggio.