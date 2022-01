Boxe: a luglio gli Europei Elite 2022 nella cittadina russa di Ulan Ude La competizione continentale è in programma dal 21 al 31 luglio ai confini con la Mongolia.

Il 2022 sarà un anno ricco di appuntamenti in portanti per il pugilato dilettantistico femminile. Non solo i Mondiali in Turchia, in programma a Istanbul dal 6 al 21 maggio, sarà anche l’anno degli Europei.

L’ufficialità è arrivata dall’EUBC che ha reso noto data e luogo. La competizione continentale si svolgerà dal 21 al 31 luglio nella cittadina russa di Ulan Ude al confine con la Mongolia a ben 5.614 km dalla capitale Mosca.

Sede che sarà tappa anche per le atlete campane come Irma Testa, Angela Carini e le altre giovani in rampa di lancio, che nel 2022 cercano nuove soddisfazioni dopo il bronzo Olimpico della ragazza di Torre Annunziata e dei tanti match belli ed entusiasmanti fatti dalle altre.