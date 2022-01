Tiro a Volo, Stanco in raduno a Tirrenia per preparare gli appuntamenti del 2022 La ragazza campana ha lavorato con la Nazionale, in questa stagione ci saranno europei e Mondiali.

La stagione partirà in ritardo. La prima prova di Coppa del Mondo è stata rinviata e l’appuntamento con l’esordio è slittato a marzo quando sono in calendario gli appuntamenti di Cipro e quello di Lima in Perù. Gli azzurri però non perdono tempo. Guai a farsi trovare impreparati sul lungo percorso che dovrà portare a Parigi 2024, obiettivo anche per la campana Silvana Stanco.

Dopo la bella prestazione di Tokyo 2020 la seconda Olimpiade è un sogno che va coltivato senza esitazioni. La Stanco lo sa bene, fa parte del giro azzurro da tanti anni e ha acquisito l’esperienza per centrare i grandi traguardi. La squadra azzurra, guidata dal Direttore Tecnico della specialità del Trap, Albano Pera, è stata in raduno da lunedì fino ad oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica del Coni a Tirrenia in provincia di Pisa. Un luogo magico dove chi sogna i grandi risultati può allenare il proprio talento. La truppa azzurra è stata composta da Giulia Grassia (Esercito), Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro), Fiammetta Rossi (Fiamme Oro), Jessica Rossi (Fiamme Oro) e Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) al femminile, mentre tra gli uomini Pera ha convocato Mauro De Filippis (Fiamme Oro), Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), Valerio Grazini (Carabinieri), Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) e Daniele Resca (Carabinieri).

In raduno gli azzurri non si sono dedicati solo al tiro ma anche alla cura dei dettagli con la preparazione atletica. In questa stagione non si può sbagliare nulla. Dal 15 al 30 agosto a Mosca, sono in programma gli Europei, mentre dal 27 settembre al 10 ottobre ad Osijek in Croazia, c’è l’appuntamento col Mondiale. Eventi che sono fondamentali per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Arrivarci bene, con tanti buoni risultati alle spalle ottenuti in Coppa del Mondo, è il modo migliore per iniziare il cammino verso le Olimpiadi. Questo Silvana Stanco lo sa e vuole prendersi la carta Olimpica come successo sia sulla strada per Rio de Janeiro nel 2016 –le venne preferita Jessica Rossi- che per i recenti Giochi di Tokyo.