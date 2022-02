Serie C, è il giorno di Avellino - Juve Stabia. Turris e Paganese ko Girone C, si completa il quadro dei recuperi della seconda giornata del girone C di Serie C

Giovedì di campionato in salsa campana. È tutto pronto per Avellino – Juve Stabia, valida per il recupero della seconda giornata di ritorno del girone C di Serie C, uno dei due turni rinviati, a gennaio, a causa della quarta ondata della pandemia. Alle 18 biancoverdi e gialloblù andranno a caccia di punti pesanti per i rispettivi obiettivi: i lupi devono vincere per sfatare il tabù “Partenio-Lombardi” dove non esultano da quattro partite di fila, per tenere il passo del Bari capolista, corsaro tra le polemiche a Viterbo, contro il Monterosi, grazie a un autorete di Verde, e momentaneamente a +12 sugli irpini; le vespe sono chiamate a dare continuità ai propri risultati per rilanciarsi in chiave playoff.

In caso di successo i padroni di casa, guidati da Piero Braglia, a cui è stato consegnato Kragl dal mercato degli svincolati, tornerebbero al secondo posto in classifica agganciando il Monopoli e staccando di 3 punti la Turris, beffata al “Veneziani” nello scontro diretto ad alta quota con i gabbiani. Le emozioni, in Puglia, condensate tutte nella ripresa: vantaggio dei corallini con un gol di Pavone, pareggio di Borrelli; all'ultimo minuto di recupero Sbraga fa centro nella propria porta per l'esplosione di gioia degli uomini di Colombo. Sconfitta pesante, in chiave salvezza, della Paganese, illusa da Tommasini, protagonista di un ottimo impatto in maglia azzurrostellata, ma ribaltata dal Latina vittorioso al “Torre” grazie ai sigilli di Carletti, per il temporaneo 1-1, ed Ercolano a bersaglio per l'1-2 finale in favore dei pontini.