Serie C, sabato di campionato per le campane Ventiseiesima giornata del girone C alle porte: in campo Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris

Un nuovo tour de force è alle porte per le campane nel girone C di Serie C. In arrivo un inusuale sabato di campionato, da vivere tutto d'un fiato. La ventiseiesima giornata inizierà con la sfida al “Francioni” tra Latina e Turris. I corallini vanno a caccia di riscatto dopo due sconfitte consecutive, ultima delle quali maturata al “Liguori”, contro il Catania (1-3), in un match ad alta tensione culminato con l'allontanamento dal campo di Caneo, che è andato a sommarsi all'espulsione per somma di ammonizioni di Tascone, che sarà, ovviamente, assente poiché squalificato. E a proposito di riscatto, alle 17,30 scoccherà l'ora di Avellino – Monterosi Tuscia.

Al termine di una settimana caotica, scandita dalle polemiche lasciate in eredità dalla sconfitta per 2-0 a Catanzaro, i biancoverdi hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per tenere accesa la fiammella della speranza di una rimonta sul Bari capolista, di scena a Monopoli. In concomitanza al match al “Partenio-Lombardi” si giocheranno anche la sfida salvezza Paganese – Campobasso e quella cruciale, in chiave playoff, tra Palermo e Juve Stabia.

Gli azzurrostellati, a poche ore dallo 0-0 al “Razza” contro il fanalino di coda Vibonese, hanno salutato Zito, che ha rescisso il contratto, declinato la proposta del San Giorgio e detto sì al Nola; i gialloblù cercano continuità a margine del prezioso 1-0 casalingo sul Latina.