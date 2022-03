Torna il "Trofeo Coni", si svolgerà a settembre in Toscana Dopo due anni di stop per Covid ritorna la manifestazione sportiva dedicata agli under 14.

Torna il Trofeo Coni. Dopo due anni di stop a causa della crisi pandemica, verrà nuovamente organizzata una delle più interessanti e belle manifestazioni sportive giovanili che si svolgono in Italia. Si disputerà in Toscana, precisamente nel territorio di Caldichiana Senese, e andrà in scena dal 29 settembre al 2 ottobre.

Il Trofeo Coni è una manifestazione multisportiva rivolta ai ragazzi under 14 tesserati presso le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale del CONI e affiliate alle FSN e DSA. Questa kermesse è stata pensata e ideata con l’intento di valorizzare l’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un percorso di crescita.

Uno degli obiettivi primari è quello di permettere ai partecipanti di fare esperienza nelle competizioni, facendogli acquisire sicurezza in sé stessi e abituarli a vivere la “gara” preparandoli a quelle che in qualche caso potrebbero anche essere le possibili sfide olimpiche del futuro.