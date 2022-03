Tiro a Volo, CDM Fossa Olimpica: Stanco d'argento nella tappa di Nicosia La campana ha ceduto in finale solo alla campionessa Olimpica di Tokyo 2020 la slovacca Stefecekova.

Il debutto della Fossa Olimpica Femminile italiana è stato nel segno di Silvana Maria Stanco. La campana, nella tappa d’apertura della Coppa del Mondo a Nicosia, sull'isola di cipro, ha chiuso la gara al secondo posto. La tiratrice che difende i colori del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, dopo l’ottima Olimpiade di Tokyo chiusa in quinta posizione, ricomincia con grande slancio la caccia alla carta olimpica per Parigi 2024.

La Stanco è stata brava a reagire nei momenti di difficoltà nel corso delle qualificazioni. Alla fine ha strappato l’accesso alla semifinale con un 112 su 125 e un decisivo +7 nello spareggio, disputato con altre cinque tiratrici che si contendevano i due posti in palio. In semifinale la campana ha avuto una prova durissima trovandosi ad affrontare le iberiche Galvez e Magrina e soprattutto la compagna di squadra Jessica Rossi –oro Olimpico a Rio 2016. A superare il turno sono state le due azzurre grazie ad un 20 su 25.

In finale Silvana Maria Stanco è tornata a sparare con sicurezza riuscendo a guadagnarsi la possibilità di sfidare la slovacca Zuzanza Rehak Stefecekova per la medaglia d’oro. Al cospetto della campionessa Olimpica di Tokyo 2020, purtroppo l’azzurra non è riuscita ad andare oltre un 28 su 33 battuto dal 31 su 34 della rivale che è salita sul gradino più alto del podio. Per la Stanco si tratta comunque di un ottimo viatico in vista delle prossime tappe. Da segnalare anche il quarto posto di Jessica Rossi.