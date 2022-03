Nuoto: cambia il calendario, cancellato il Sette Colli 2022 Saltano anche i Mondiali senior e junior a Kazan.

Il 2022 del nuoto Mondiale è stato stravolto in poche settimane. Prima il rinvio dei Mondiali in Giappone che da maggio sono slittati al 2023. Poi l’annuncio di un campionato iridato nel gennaio del 2024 a pochi mesi dalle Olimpiadi di Pari. Infine la lieta notizia di un Mondiale straordinario a Budapest tra giugno e luglio. Notizie che hanno cambiato i piani di tanti atleti e anche delle Federazioni. L’unico appuntamento che non ha subito variazioni è stato l’Europeo di Roma ad agosto.

Tra le modifiche più importanti c’è l’annullamento dell’edizione 20220 del Trofeo Sette Colli. La decisione lascia spazio al Campionato Assoluto Italiano che andrà in scena il 19 e 20 luglio ad Ostia visto l’indisponibilità della piscina del Foro Italico che è già in fase di ristrutturazione per ospitare la competizione Europea. Cancellato inoltre il Mondiale in vasca corta a Kazan che era in programma dal 17 al 22 dicembre.

A livello giovani c’è da segnalare la cancellazione da parte della FINA dell'VIII Campionato Mondiale Junior di Kazan che era programmato dal 23 al 28 agosto.