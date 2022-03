Scherma: il GP FIE a Padova, buone notizie per gli sciabolatori campani Lo storico Trofeo Luxardo si svolgerà dal 20 al 22 maggio al posto della tappa di Mosca.

La sciabola azzurra è partita fortissimo in Coppa del Mondo. Curatoli è salito per ben due volte sul secondo gradino del podio, la Gregorio ha fatto il bis con altrettanti terzi posti. Podio anche nelle prove a squadre dove la salernitana è riuscita anche a vincere insieme alle compagne nella tappa di Atene.

Gli sciabolatori azzurri avranno però l’occasione di tirare in casa grazie all’organizzazione dello storico Trofeo Luxardo di Padova, che dopo la cancellazione della tappa prevista a marzo, è tornato in calendario organizzando addirittura il GP FIE dal 20 al 22 maggio. L’opportunità è scaturita dopo la cancellazione della tappa di Mosca con l’intero carrozzone della sciabola mondiale che tornerà a tirare in Italia.

Sarà una buona occasione anche per i due atleti campani Luca Curatoli e Rossella Gregorio in una stagione che, almeno fino a questo momento, è da considerarsi di altissimo livello per i risultati ottenuti.