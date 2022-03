Boxe: Europei U22: dalla Croazia arrivano due medaglia per le pugili campane Argento per Sharon Prisco, bronzo per Miriam Tommasone.

Per il pugilato femminile campano arrivano ottime notizie da Porec, in Croazia, dove sono in corso di svolgimento gli Europei Under 22. Argento per Sharon Prisco nella categoria dei 54 kg, che dopo un cammino perfetto, si è fermata solo al cospetto dell’irlandese Fay che si è imposta nettamente con una grandissima prestazione col verdetto di 5-0.

Bronzo invece per la ragazza di Fuorigrotta Miriam Tommasone, fermata in semifinale nella categoria dei 63 kg dalla slovacca Jadinokova. Due medaglie importanti che si aggiungono al doppio oro di Tessari nei 57 kg che ha battuto la francese Grosy (5-0) e di Giordana Sorrentino che in finale ha avuto la meglio sulla finlandese Kaiovo (5-0). Match che hanno visto una spettatrice d’eccezione come Irma Testa che ha fatto il tifo per le compagne in un appuntamento di crescita così importante come il torneo continentale.

Medagliere:

FINALE 57 Kg Tessari vs Grosy FRA 5-0

FINALE 50 Kg Sorrentino vs KAIVO-OJA FIN 5-0

FINALE 54 Kg Prisco vs Fay IRL 0-5

ORO: Biancamaria Tessari 57 Kg; Giordana Sorrentino 50 Kg

ARGENTO: Sharon Prisco 54 Kg;

BRONZO: Miriam Tommasone 63 Kg, Erika Prisciandaro 48 Kg, Vincenzo Fiaschetti +92 Kg, Giacomo Micheli 67 Kg,

Tabellone:

16/3

8° 57 Kg Tessari vs Alecu ROM 5-0

8° 60 Kg Golino vs Marin ROM 0-5

8° 54 Kg Prisco vs Cobzaru ROM 4-1

18/3

4° 48 Kg Prisciandaro vs Mezei HUN 5-0

4° 63 Kg Tommasone vs Woods IRL 5-0

4° 70 Kg Gemini vs Orourke IRL 0-5

4° 50 Kg Sorrentino vs Stubbley ENG 5-0

4' 57 Kg Tessari vs Breslin IRL 4-1

4' 54 Kg Prisco vs Ampulska POL 5-0

20/3

Semifinale 48 Kg Prisciandaro vs Barut TUR 0-5

Semifinale 50 Kg Sorrentino vs Gonzalez SPA 5-0

Semifinale 57 Kg Tessari vs TOUSSAINT ENG 3-2

Semifinale 54 Kg Prisco vs Loladze GEO 3-2

Semifinale 63 Kg Tommasone vs Jadinokova SVK W RSC

22/3

FINALE 57 Kg Tessari vs Grosy FRA 5-0

FINALE 50 Kg Sorrentino vs KAIVO-OJA FIN 5-0

FINALE 54 Kg Prisco vs Fay IRL 0-5