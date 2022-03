Canottaggio, Sabaudia rinuncia agli Europei under 19 Il comitato organizzato, in comune accordo col presidente Abbagnale, ha preso la sofferta decisione.

C’era grandissima attesa nel mondo del canottaggio giovanile italiano per gli Europei in casa in programma a Sabaudia il 21 e 22 maggio sul Lado di Pola. Manifestazione importante per confrontarsi, sulle acque che gli azzurri bel conoscono, con chi rappresenta il futuro del movimento continentale. Invece la competizione non si svolgerà. L’ha comunicato il Comitato Organizzatore dei grandi eventi remieri di Sabaudia dopo le problematiche giudiziarie che hanno coinvolto il territorio.

Di seguito il comunicato ufficiale dell’ufficio stampa Sabaudia Rowing.

“Il Comitato Organizzatore dei grandi eventi remieri di Sabaudia ha deciso all’unanimità di rinunciare ai Campionati Europei U19 calendarizzati sul Lago di Paola il 21 e 22 maggio 2022. Una decisione sofferta, arrivata dopo le vicende giudiziarie che hanno interessato il territorio nelle ultime settimane. Tali vicende hanno avuto un impatto determinante sulla macchina organizzativa facendo emergere notevoli ritardi organizzativi di cui il Comitato Organizzatore nella sua attuale configurazione ha dovuto prendere atto, rilevando, altresì, di non poter proseguire nelle normali operazioni. L’organizzazione di eventi internazionali impone tempi e standard che a seguito dei ritardi accumulati nelle ultime settimane non sarebbero più stati rispettati.

La decisione è stata assunta dal Comitato Organizzatore in comune accordo con il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale. Anche il Commissario Prefetto Carmine Valente, insediato al Comune da un paio di settimane, ha dovuto convenire che non vi erano più le condizioni e i tempi necessari per proseguire efficacemente nell'organizzazione dell'evento. Si auspica che la rinuncia in questa fase, ufficializzata alla federazione mondiale World Rowing e al Consiglio Europeo non abbia ricadute sugli altri eventi internazionali già assegnati alla città pontina ed inoltre potrà consentire con buona probabilità di mantenere l'evento sempre in Italia.

Sabaudia sfrutterà questo periodo per riorganizzare la macchina e ripartire verso i prossimi appuntamenti con l’obiettivo di continuare a valorizzare il territorio che ben si presta come teatro naturale per manifestazione di primissimo livello. Nel 2023 il Campionato del Mondo Coastal Rowing e Finali Beach Sprint in programma tra il 30 settembre e l’8 ottobre. Nel 2024, più precisamente tra il 4 e il 5 maggio, i Campionati Europei Assoluti”.