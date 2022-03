Napoli chiama a raccolta i suoi tifosi, Scafati è pronta a ripartire Serie A e Serie A2, le punte di diamante del basket campano verso una domenica cruciale

Non si può più sbagliare e Napoli ha bisogno dei suoi tifosi per difendere la Serie A riconquistata dopo un'assenza di 13 lunghi anni. “Siete tutti convocati” è il grido di battaglia lanciato dalla GeVi, attraverso i propri canali social, per chiamare a raccolta i propri supporter per la sfida al PalaBarbuto con Brindisi in programma domenica, con palla a due alle 17. Coach Buscaglia, subentrato a Sacripanti, è pronto a esordire davanti al pubblico amico e riparte dagli spunti positivi che non sono mancati a Tortona, nonostante la battuta d'arresto contro il roster rivelazione allenato dall'avellinese Ramondino. Il vantaggio sulla zona retrocessione e sulla Fortitudo Bologna, impegnata a Sassari, si è ridotto a soli 2 punti e c'è da lottare col coltello tra i denti per tenersi stretta la categoria.

In Serie A2, a distanza di circa un mese dall’ultima gara interna, a margine della delusione alle Final Eight di Coppa Italia e di due settimane di stop forzato del campionato per i diversi contagi da Covid-19 nel gruppo squadra, la Givova Scafati si rituffa a capofitto nel clima partita, tra mille difficoltà, insidie e problemi. Solo alcuni, tra i guariti (per giunta in momenti diversi), hanno, infatti, ripreso ad allenarsi mentre altri faticano a negativizzarsi rendendo complicata la gestione degli allenamenti settimanali e la preparazione della prossima sfida in programma. Domenica, alle 18, al PalaMangano, bisognerà gettare il cuore oltre l'ostacolo contro la mina vagante Cento.