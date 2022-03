Tiro a volo: Stanco in ritiro a Lonato del Garda La tiratrice campana lavora sulle pedane che ospiteranno la prossima tappa di Coppa del Mondo.

Il tiro a volo non si ferma mai. Quella iniziata in maniera molto positiva sulle pedane di Cipro è una stagione troppo importante per la squadra azzurra. L’obiettivo è quello di mettere le basi per le Olimpiadi di Parigi 2024, per questo si lavora intensamente.

Ieri è iniziato a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, il raduno tecnico fisico convocato dal Direttore Tecnico Trap Albano Pera. La medaglia d’argento di Atlanta 1996 ha convocato i probabili atleti olimpici tra cui anche la campana Silvana Stanco, che dopo l’argento sulle pedane di Nicosia, è pronta per i prossimi appuntamenti.

Sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda, sede della prossima Coppa del Mondi ISSF in programma dal 19 al 30 aprile, insieme a Silvana Stanco lavorano anche Giulia Grassia, Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Fiammetta Rossi tra le donne, Valerio Grazini, Mauro De Filippis, Daniele Resca, Giovanni Pellielo, Massimo Fabbrizi e Lorenzo Ferrari per quella maschile.