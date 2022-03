Boxe: Mondiali femminili: Testa e Carini tra le più attese L'IBA ha annunciato che sono 394 le atlete iscritte nelle dodici categorie che assegnano i titoli.

La data è stata già ufficializzata qualche mese fa. I Mondiali Elite femminili si terranno ad Istanbul in Turchia dal 6 al 21 maggio. Manifestazione attesissima dopo il rinvio del 2021 a cui prenderanno parte 394 atlete che si sono già iscritte alle dodici categorie di peso in cui verranno messi in palio altrettanti titoli iridati.

Chi proverà a conquistare il gradino più alto del podio è sicuramente Irma Testa, che dopo il bronzo olimpico vuole provare a mettere il primo grande sigillo in questa competizione. Non sarà l’unica campana a partecipare. Il movimento è in grande crescita e i risultati degli Europei under 22 confermano questa tesi. Occhi puntati anche su Angela Carini, altro talento da tenere d’occhio per il futuro che già in terra turca potrebbe essere tra le protagoniste.

L’IBA ha comunicato anche i premi in denaro stanziati per chi salirà sul podio con le cifre che sono le stesse riservate agli uomini nel Mondiale di Belgrado. 100.000 $ per chi vincerà la medaglia d’oro, 50.000 per l’argento e 25.000 $ per la conquista del bronzo.