Basket, si gioca: Napoli per avvicinarsi alla salvezza, Scafati alla promozione Tra Serie A e Serie A2 trasferte determinanti per i cammini degli azzurri e dei gialloblù

Impegno in trasferta per la GeVi Napoli Basket che, nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sfida la Nutribullet Treviso: al PalaVerde palla a due alle 20,45. Gli azzurri di coach Buscaglia, dopo l’importante vittoria ottenuta contro Brindisi, sono attesi da un duro impegno. Entrambe le squadre hanno 18 punti e occupano, insieme a Pesaro, il terzultimo posto in classifica. Treviso, dopo un ottimo inizio di stagione, ha vissuto un periodo difficile, che ha allontanato la squadra di coach Menetti dalla zona playoff. Nell’ultima gara la Nutribullet ha perso sul campo della Vanoli Cremona. Tutto pronto per il debutto del neo-acquisto Arturas Gudaitis. Sono tre gli ex della partita: il capitano della GeVi Lorenzo Uglietti ha giocato per due anni a Treviso, dal 2018 al 2020. Nella stagione 2019/2020 anche Jordan Parks ha vestito, in Serie A, la canotta della squadra veneta. Eric Lombardi è stato protagonista della promozione in Serie A1 di Treviso ed ha giocato al PalaVerde dal 2017 al 2019.

In Serie A2 scocca l'ora dello scontro ad alta quota tra la capolista Givova Scafati e Ravenna. Archiviata la vittoriosa trasferta di Guidonia, contro l'Atlante Roma, i gialloblù saranno di scena sul parquet della terza forza del girone rosso. Alle 17 si gioca e c'è la possibilità di volare a +6 dai romagnoli. I giganti allenati da Rossi proveranno a imporsi facendo leva sulla concentrazione e sull’energia, portando con sé quanto di buono ha già fatto vedere lontano dal PalaMangano sia in occasione delle Final Eight di Coppa Italia, sia durante il match di mercoledì scorso.