Canottaggio, azzurri a Piediluco pensando ad Europei e Mondiali Occhi puntati soprattutto sui medaglia di Tokyo come Vicino, Di Costanzo e Castaldo.

A Piediluco è in corso di svolgimento da domenica, e andrà avanti fino a giovedì, il raduno della Nazionale italiana di canottaggio. Gli atleti convocati dal direttore tecnico, il salernitano Francesco Cattaneo, prepareranno le regate che apriranno la stagione internazionale. Dall’8 al 10 aprile è in programma il Memorial Paolo d'Aloja, attesissimo evento utile a valutare la condizione degli azzurri.

Tra i convocati ci sono tanti campani tra cui spuntano su tutti i medagliati olimpici di Tokyo Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Marco Di Costanzo. La truppa azzurra è pronta per vivere una stagione impegnativa dove soprattutto gli atleti di punta, come gli alfieri campani, proveranno a primeggiare. Negli ultimi giorni sono arrivate conferme sulla tappa di Coppa del Mondo in Serbia dal 27 al 29 maggio. Ma gli occhi saranno puntati soprattutto sul periodo dall’11 al 14 agosto quando sono in programma gli Europei a Monaco di Baviera, e dal 18 al 25 settembre con l’appuntamento in Repubblica Ceca dove verranno assegnati gli ambitissimi titoli mondiali.