Boxe: in Thailandia Charaabi e Testa portano l’Italia sul podio La casertana è già in finale, domani tocca alla campionessa di Torre Annunziata.

E’ una grande Italia la squadra che sta affrontando il Torneo Internazionale "Thailand Open" a Phuket. Il team, guidato da Emanuele Renzini, sta ottenendo ottimi risultati con un grande contributo delle ragazze campane.

Dopo l’eliminazione al primo turno di Angela Carini (69 kg), battuta dalla padrona di casa Baison, grandi notizie sono arrivate dalla solita Irma Testa (57 kg) e Sirine Charaabi (54 kg). La campionessa di Torre Annunziata, dopo il bronzo Olimpico, punta forte sui mondiali in Turchia e nell’esordio con la nepalese Chandrakala ha mostrato subito una buona boxe vincendo nettamente.

Più sofferto il successo della ragazza di San Prisco di Caserta che ha battuto l’indiana Renu conquistando l’accesso alla semifinale che ieri l’ha vista ritornare il ring. Per lei match superlativo contro la thailandese Tintabthai vinto con un verdetto unanime di 5-0. La Charaabi tornerà sul ring nella giornata di sabato per la finale del torneo quando si giocherà la vittoria contro la vietnamita Kim Ahn. Invece venerdì tornerà sul ring Irma Testa che in semifinale dovrà sfidare l’indiana Manisha per accedere alla finale che chiuderà il torneo domenica 10 aprile.