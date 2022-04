Boxe: Renzini promuove Testa e compagne A maggio c'è il Mondiale, dalla Thailandia la squadra azzurra torna con risposte positive.

Il Thailandia Open ha dato buone indicazioni sul percorso di preparazione ai Mondiali di Istanbul, appuntamento più importante della stagione per la boxe femminile. Il successo di Irma Testa ha confermato che la ragazza di Torre Annunziata è già in buone condizioni e potrà puntare al massimo risultato nella competizione iridata. Dell’avventura a Phuket ha parlato coach Emanuele Renzini.

"Ottime le prestazioni delle nostre ragazze in questo Torneo, che era un test di preparazione per il Mondiale. Per quanto riguarda le finali, non mi è piaciuto il verdetto della Mesiano, che avrebbe meritato nettamente di vincere l'oro. La Testa ha vinto la sua finale contro una buonissima avversaria, mentre la Chaarabi ha perso contro la bravissima vietnamita”. La spedizione azzurra ha portato a casa cinque medaglie dalla Thailandia, il miglior modo per approcciare il lungo mese di preparazione al Mondiale.