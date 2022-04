Pallanuoto, il Settebello ha scoperto il suo girone al Mondiale di Budapest C'è la Spagna sulla strada della squadra dei campani Dolce e Renzuto Iodice.

Il Mondiale “straordinario di Budapest è stato un regalo inatteso per il Settebello. L’occasione di affrontare le migliori squadre al mondo dal 18 giugno al sogno della finale il 3 luglio nell’affascinante città di Budapest in Ungheria. Il cammino della squadra di Campagna adesso è chiaro: azzurri inseriti nel girone C a Sopron con la Spagna vice campione del mondo e d'Europa, il Canada e il Sud Africa. Il Mondiale è l’appuntamento più importante di un 2022 anche se a fine agosto in Croazia ci sarà anche l’Europeo.

Sono diversi gli atleti campani che sperano di far parte della squadra italiana almeno in una delle due competizioni. Ci sono i veterani Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice, è uscito un po’ dai radar azzurri Alessandro Velotto, mentre tra i giovani sembra essere in rampa di lancio il posillipino Massimo Di Martire, che dopo le presenze in World League e un grande campionato in A1, può ambire ad una chiamata.

Dopo il sorteggio ha parlato il Commissario Tecnico Sandro Campagna: "Le squadre che si incontrano sono tutte forti. Il livello si è alzato e livellato e tutte le partite saranno difficili –sottolinea-: la Spagna è la squadra favorita, mentre non è da sottovalutare il Canada che è ben preparato fisicamente. Certamente l'ultima partita contro gli iberici decreterà la supremazia nel girone e potrebbe dare la possibilità di accedere direttamente ai quarti di finale. Se non sarà così ci toccherà probabilmente una tra Stati Uniti e Australia che comunque sono due buone squadre. Qualsiasi tipo di percorso faremo sono contento perché siamo al primo anno del nuovo ciclo olimpico e giocare partite di alto livello permette una crescita importante del gruppo. Ci sono squadre che hanno cambiato tanto tipo noi e altre tipo la Spagna che farà meno cambi e resta la grande favorita".

Torneo maschile

Girone A a Budapest: 1 Ungheria, 2 Brasile, 3 Montenegro, 4 Georgia

Girone B a Debrecen: 1 Giappone, 2 Grecia, 3 Germania, 4 Croazia

Girone C a Sopron: 1 Italia, 2 Canada, 3 Sud Africa, 4 Spagna

Girone D a Szeged: 1 Kazakista, 2 Stati Uniti, 3 Australia, 4 Serbia



Teste di serie

Gruppo 1: Serbia, Grecia, Ungheria, Spagna

Gruppo 2: Montenegro, Stati Uniti, Canada, Croazia

Gruppo 3: Brasile, Italia, Germania, Australia

Gruppo 4: Sud Africa, Kazakistan, Giappone, Georgia