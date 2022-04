Canottaggio, confermata la tappa di Coppa del Mondo a Lucerna E' una importante tappa intermedia in vista di Europei e Mondiali.

La grande stagione del Canottaggio sta per iniziare. La Coppa del Mondo è pronta a tornare alla normalità con gli appuntamenti classici dopo due stagioni in cui si è gareggiato pochissimo. Negli ultimi giorni L'executive di World Rowing, unitamente al Comitato Organizzatore della Regata di Lucerna, ha confermato lo svolgimento della III prova di Coppa del Mondo 2022 dall'8 al 10 luglio 2022. In linea con le linee guida di World Rowing e quelle delle autorità sanitarie pubbliche locali, il Comitato Organizzatore preparerà un Piano di risposta al COVID-19. Notizia importante anche per i canottieri azzurri e in particolare per i campioni campani che sulle acque di Lucerna potranno fare un test fondamentale in vista degli Europei di Monaco di Baviera dall’11 al 14 agosto, e dei Mondiali in Repubblica Ceca dal 18 al 25 settembre.