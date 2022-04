Basket, per Napoli e Scafati vigilia di pasqua sul parquet Serie A e Serie A2, gli azzurri e i gialloblù scendono in campo rispettivamente a Milano e Pistoia

Impegno in trasferta per la GeVi Napoli che alle 17 affronta, nella gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, l’Olimpia Milano. Il match si disputerà al Mediolanum Forum di Milano. Gli azzurri, dopo le due sconfitte interne subite con Brescia e Reggio Emilia, affrontano una delle grandi del campionato, una straordinaria corazzata costruita per essere protagonista in Italia ed in Europa. La formazione allenata da coach Messina, tra i tecnici europei più vincenti di tutti i tempi, occupa la seconda posizione in classifica, alle spalle della sola Virtus Segafredo Bologna, ed è reduce dal successo nel turno infrasettimanale con la Vanoli Cremona.

Un impegno davvero complicato, dunque, per la squadra allenata da Buscaglia, quello contro l’Olimpia, unica squadra italiana in Eurolega, che, a partire dalla prossima settimana, sarà impegnata nei playoff della massima competizione continentale. Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 25 settembre, i meneghini si imposero col finale di 63-73: il miglior realizzatore della GeVi fu Jordan Parks, autore di 15 punti. Saranno due gli ex della gara. Nella GeVi Napoli giocano, infatti, Luca Vitali, a Milano nella stagione 2008/2009, ed il pivot Arturas Gudaitis, protagonista in maglia biancorossa dal 2017 al 2020.

In Serie A2, archiviata la prima fase della stagione agonistica 2021/2022 con uno straordinario primo posto solitario in vetta alla classifica del girone rosso, prosegue il cammino della Givova Scafati con la cosiddetta fase a orologio. Si tratta di 4 partite che saranno disputate con squadre dell’altro girone, il gruppo verde. Si comincia stasera, alle 20, al PalaMangano contro la Giorgio Tesi Group Pistoia terza nell'altro raggruppamento.